賴清德24日在彰化為民進黨縣長參選人黃秀芳和美鎮長參選人尤瑞春站台，致詞時提到彰化人口流失與彰化和美發生葉家3兄弟與小兄妹的事情，認為縣府與和美鎮公所「做得不夠」。（吳建輝攝）

副總統賴清德24日現身彰化，為民進黨縣長參選人黃秀芳和美鎮長參選人尤瑞春站台，賴清德在台上致詞時提到，和美接連發生葉家3兄弟與小兄妹的事件，讓他感到難過，痛批縣府與公所失職；對此王惠美陣營則反批賴清德不了解社會安全網真正含義，有失副總統高度。

賴清德24日在彰化為民進黨縣長參選人黃秀芳和美鎮長參選人尤瑞春站台，致詞時提到彰化人口流失與彰化和美發生葉家3兄弟與小兄妹的事情，認為縣府與和美鎮公所「做得不夠」，怎麼會讓三兄弟餓成皮包骨卻沒有被注意，呼籲鎮民縣長與鎮長要換上更好的人。

對此王惠美陣營則反嗆，人口流失是全國性問題，民進黨中央執政無能，導致物價通膨、低薪高房價，讓少子化變成國安問題，其中屏東、嘉義人口流失最嚴重，真正讓彰化無望升格的是民進黨，能為林智堅量身打造卻不幫助彰化，縣民都看在眼裡。

另外王陣營也提到，賴清德顯然不了解社會安全網真正意涵，只靠中央與地方能力有限，要編織綿密的地方村里長與善心人士發揮雞婆心，賴副總統利用和美三兄妹批評地方政府，有失副總統高度，也讓因疫情募款欠佳的社福團體難堪，過去縣長執政獲縣民7成肯定，相信在王惠美帶領下，彰化會越來越好。