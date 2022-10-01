挺陳時中 賴清德：用這四個條件來看，這段時間的紛擾就不重要了。曾薏蘋攝

民進黨台北市長參選人陳時中今競選總部成立，民進黨天王級人物全到場；副總統賴清德致詞時表示，台北市目前三個候選人都是各有千秋、平分秋色，沒戰到最後，很難知道誰會贏得這場選舉；他認為只有陳時中符合四個條件表示，若從台北市地位對台灣重要性的角度來看，就非常清楚，這段時間紛擾都不重要，我們要選的是，要真正帶領台北市進步發展、推動整個台灣發展，能夠守護台灣的好市長。

陳時中競總成立會場，主辦單宣布，現場參與人數已經破萬，萬人搖旗喊「凍蒜」；不僅蔡英文總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁及行政院長蘇貞昌都到場加持，公部門醫界大咖也齊聚，包括疫情指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩、前衛生署長涂醒哲也都現身；王必勝更與任職於台北榮總神經醫學中心癲癇科主任的老婆尤香玉出席。

賴清德說，邊境管理已經要開放，換句話說，我們已經看到山洞前面的光線，已經要出運了，這次疫情，我非常關心台北市民，台北市發生很多挑戰事件，所以他要跟台北市民鄉親父老說聲辛苦。

他說，陳時中疫情記者會，冷靜、有智慧，也帶給社會安定，說以也要跟陳時中說聲辛苦了。每次台北市長選舉，都是各界矚目，連國際社會也在關注，台北市長這場選舉，目前為止，三個候選人都是各有千秋、平分秋色，沒戰到最後，很難知道誰會贏得這場選舉，未來誰出線要完全尊重台北市民決定，但他希望做決定時，提供幾點參考，未來台北市長除了拿出台北市發展藍圖，有能力實施推行都市進步，也要了解台北市相對其他縣市重要的意義在哪，也要知道在複雜的國際局勢，台北市對於台灣有什麼新的使命。

他說，換句話說，新台北市長除了能做好市政，也要能充分掌握台北市對台灣重大意義、發揚光大，在外來幫忙台灣，這才是最好的市長。

賴清德說，台北市對第一意義是，國際台北，一百多年前，當時國際大都市，若能拿到台北大稻埕出口的烏龍茶，那是有多麽好，所以出口的福爾摩沙烏龍，是可以提高台灣能見度跟賺外匯，幾十年來，因為台北市是首都，所以外交、政治經貿交流都發生在台北市，所以好的市長第一工作就是要充分發揮相當功能就是為台灣發聲。

他說，第二意義是民主意義，一百多年前來自台灣知識份子、企業屆、醫師、勞工、農民、學生等，也在大稻埕靜修女中旁成立台灣文化學會，向日本政府爭取台灣民主，這五十幾年來，台灣民主運動中重要事件都發生台北民主運動都發生在台北市，都是在立法院、總統府前、金華國中、還有龍山寺大街小巷發生，所以未來新市長要知道台北市對台灣民主深化有重大意義。

他說，第三是歡迎的台北，台北是所有縣市火車頭，政府很多資源都在台北市，但是這幾年來，這幾款情景已經不見，未來好的台北市長要擔任台灣火車頭，不只是台北市進步，也要帶動台灣進步，新的時代已經過去，國際情勢複雜，蔡英文總統應對有方，得到各界信任及支持，雖然中國有軍事演習、俄烏戰爭，來自美國、日本等國都來台表示支持，未來新的市長，在複雜國際局勢，都要成為蔡英文的後盾，建立和平印太地區，若贊成這四項條件，就可以清楚看出，雖然現在四個候選人戰得難分難解，但為唯一符合四個條件就是陳時中。

他指出，陳的令尊是台大教授，春風化雨，桃李滿天下，很多人台灣民主前輩都他是的學生，陳時中就有有民主DNA，他當過衛生署副署長的到衛福部長，有豐富行政經驗，有擔任部長有國際工作經驗，參加過國際交流、簽訂備忘錄等。

他說，在關鍵時刻，陳時中的民主素養，當時他發揮專業協助蔡總統守護台灣在國際社會得到支持，這場選舉，看來競爭又複雜，但是從台北市地位對台灣重要性的角度來看就非常清楚，這段時間紛擾都不重要，「我們要選的是，要真正帶領台北市進步發展、推動整個台灣發展，能夠守護台灣的好市長」。

他說，今天除了拜託大家全力支持陳時中，全力支持民近黨議員候選人，還有拜託大家十八歲公民權，這次也台灣民主歷史上，意義非常重大，不分黨派通過，非常難得。

他強調，「最近有人問我，要如何贏得台北市選舉」，過去有很多政黨都說，「選舉沒師傅，用錢買就有」：但是民進黨金言玉語，「選舉沒師傅，團結打拚就有」。