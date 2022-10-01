流感好發季節又到了，彰化縣公費流感疫苗10月1日起開打。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

流感好發季節又到了，彰化縣公費流感疫苗10月1日起開打。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

流感好發季節又到了，彰化縣公費流感疫苗10月1日起開打，彰化縣衛生局提醒肺炎鏈球菌是導致流感併發肺炎主因之一，除了71歲以上公費肺炎鏈球菌疫苗接種外，彰縣府再加碼採購1萬7000劑，同步「左手接種打流感疫苗，右手接種肺炎鏈球菌疫苗」，保護加倍。

彰化縣衛生局表示，今年度彰化縣共採購約35萬劑流感疫苗，為有效分流各類接種對象，啟動轄內近5成西醫醫療院所加入合約院所服務，今年共240家合約院所及27家衛生所提供接種服務。

彰化縣衛生局表示，9月29日起開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統，提供6個月至國小入學前幼兒、65歲以上長者兩類公費對象，線上預約流感疫苗。並且為了增加65歲以上長者接種可近性，與村里鄰長通力合作，規劃設立450處以上社區接種站。

另外，針對幼兒園、國小至高中職學生，以校園集中接種為原則，設立294場次校園接種站，未來將視接種進度機動增加場次，以提供便利的接種服務。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，除了接種流感疫苗外，肺炎鏈球菌是導致流感併發細菌性肺炎的主因之一，彰化縣加碼採購17000劑肺炎鏈球菌疫苗提供設籍彰化縣之65至70歲長者接種，同時積極配合中央政策，提供71歲以上長者公費肺炎鏈球菌接種，建議65歲以上的長者都要接種。

葉彥伯說明，接種疫苗後至少需2週才會產生保護力，呼籲各類公費接種對象於流感高峰來臨前接洽接種，10月29日下午5點起，同步開放第二階段50歲以上民眾線上預約，不方便使用線上預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務。