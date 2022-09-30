國內1年有近3000人因交通事故死亡，交通部將每年9月訂為交通安全月，並與公、私及社福單位合作推廣道路安全，近年更與教育部、靖娟基金會等合作編寫教材，推廣至全國各級學校。今年活動由副總統賴清德擔任交安總隊長，呼籲各界投入交通安全教育的推動，並提出增編廣告預算，要大力宣傳道安意識。

靖娟基金會長年致力於推動更安全的交通環境，今舉辦交通安全教育推廣活動，邀請交通部政務次長陳彥伯、教育部常務次長林騰蛟擔任交安大隊長，示範教材精華，並邀請賴清德擔任全民交安總隊長，呼籲結合政府、學校、企業、NGO、家長等力量，一同投入交通安全教育的推動，從教育落實交通安全觀念。

據統計，2017至2021年每年平均有2萬4309名6至17歲兒少因交通事故傷亡，意即每天有66位兒少在交通事故中傷亡。進一步區分國小、國中、高中3個階段，除乘客角色外，國小最容易發生行人事故，國中為自行車事故，高中為機車事故。因此對應事故量，交通部優先針對高風險的情境，研發相關教育素材，並偕同教育部持續在學校中進行推動。

靖娟基金會林月琴執行長表示，邰灣交通環境複雜，近年雖不斷強調改善交通環境，但倘若未進行安全教育之扎根，提供正確觀念，從小改變其用路行為，仍不易改善兒少事故傷亡之問題。過去韓國的交通死傷人數比台灣更高，但透過國家力量推動道安卡通等教育宣導，5年來兒童傷亡數已下降一半，成效顯著。

賴清德指出，台灣已出現嚴肅社會問題，就是人口危機，去年出生15.3萬人，過世有18.3萬人，出生趕不上死亡速度，而在出生少、死亡多的情況下，交通事故數字並未因此下降。2021年交通事故死亡高達2990人，其中0到17歲占101人，比2020年增加12％，12歲以下小朋友傷害最大就是交通事故，其中6成發生在路口。

賴清德說，西方國家重視交通安全，90年代就開始推動交通安全教育，韓國5年前開始用卡通方式宣傳，成績也很好，台灣也應該要趕上。

賴清德提到，宣傳交通安全教育非常重要，我國在SARS之後修改了《傳染病防治法》，讓政府有權在重要時刻徵用廣告黃金時段做宣導，會請相關單位研議交通安全月有沒有可能比照？沒有的話，則要增編預算，並找交通安全大使加強宣傳。