國民黨立委賴士葆。（資料照片）

賴清德替陳時中站台時說「台北市是疫情的開始」，國民黨立委賴士葆今（3）日在臉書指出，看陳時中急著滅火就知道賴清德真的幫倒忙了，台北市民會用選票來表態！

賴士葆表示，今年7月陳時中才到萬華誠摯的道歉，蔡英文也偕同陳時中到萬華輔選，並背書表示過去陳時中常關心萬華，沒想到賴清德一句話全都破功。

賴士葆直言，蔡政府從頭到尾就認為萬華是疫情的破口，過去衛福部官員給萬華貼標籤所造成的傷害至今都沒有完全恢復元氣，賴清德的發言其實是繼續在傷口撒鹽。

賴士葆認為，多數台北人的認知，去年爆發的本土疫情，3+11決策是個關鍵破口，至於擋疫苗、護高端這些更是無庸置疑的事情，這才是雙北重災區市民普遍的感受。

賴士葆強調，陳時中要甩鍋給萬華或台北都無濟於事，台北市民會用選票來表態，所有的防疫決策都要接受檢驗！至今疫苗採購相關資料封存30年，不知這樣黑箱作業能夠說服了誰。