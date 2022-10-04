今(4)日是世界動物日，民眾黨桃園市長候選人賴香伶為表示關愛及尊重每個生命的初衷，偕同友善動物傑出獎獲獎人、桃園市龜山區市議員候選人簡僑亨、桃園市蘆竹區市議員候選人黃國晏一同發布動保政策，並宣布「香伶想見你」系列影片在You Tube頻道上架。

賴香伶表示，民眾黨有許多年輕、優秀的參選人，雖然小黨缺乏資源，但年輕人們仍毅然決然投入選舉，他們勤走基層多時，也反映許多地方民眾心聲，她會秉持職責反映民情，全力推動政見，讓桃園成為進步、宜居的城市。

賴香伶表示，首先要檢視及盤點現有絕育、認養補助的使用現況，以利作為增加預算、擴編人力之參考。在飼主端，要強化責任意識，寵物登記、絕育實施；在教育端，確保落實動物教育園區維持照護品質，並持續積極推廣市民動物保護教育，例如國小參訪、國高中志工培訓；在民間的照顧流浪動物園區則是透過補助費用，造冊管理、加強稽查與訪視。

簡僑亨認為，建立「公共友善動物專區」，並提倡「動物友善空間標章」，促進市民間活動及交流。桃園目前現有的寵物友善空間及設施上，應繼續建設，更要維繫設施品質，繼續讓空間被妥善利用。

黃國晏更呼應，加強飼主責任意識，做好源頭管理是最根本解決流浪動物的方法。

另「香伶想見你」十月一日上午十點起在「賴香伶」YouTube頻道播出，參與者包括桃園市各區議員參選人，希望讓民眾藉由「香伶想見你」節目認識這些年輕參選人們的從政初衷、理念與政見。