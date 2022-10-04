今天是世界動物日，沈慧虹（左）特別與立委蘇巧慧合體，參訪動物保護教育園區。（陳育賢攝）

今天是世界動物日，沈慧虹（中）特別與立委蘇巧慧（右二）合體，參訪動物保護教育園區。（陳育賢攝）

10月4日是世界動物日，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天與立委蘇巧慧合體，參訪新竹市動物保護教育園區。沈慧虹表示，毛小孩是人類最忠實的夥伴，今天是世界動物日，特別邀請立委蘇巧慧來參訪動物保護教育園區，一起推動友善動物城市。

沈慧虹今天下午在市議員陳建名、鄭美娟、施乃如，議員參選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶的陪同下，與立委蘇巧慧一同參訪新竹市動物保護教育園區。沈慧虹表示，過去8年市府致力從軟硬體方面提升動物照顧。

硬體方面，打造全新動物保護教育園區、改造新竹動物園和新竹左岸狗狗公園，從動物角度設計更友善的空間，棲地最大化。軟體方面也推動生命教育、免費寵物保險、鼓勵動物行為豐富化，她未來更會延續這些政策，打造友善動物的幸福城市。

蘇巧慧則指出，今天來參觀動保園區，看到這裡不只是動物收容所，還是生命教育場域，不只硬體就像新竹市的形象一樣年輕、嶄新，軟體也看到教育訓練完善，工作人員都將動物照顧得很好。

蘇巧慧表示，她今天也是特地來幫沈慧虹加油，新竹市這幾年在前市長林智堅帶領下改頭換面，是整個團隊一起努力的結果，每個新竹市的進步都有沈慧虹的身影，如果要延續新竹光榮，她相信沈慧虹是最好人選。

至於台北市長柯文哲今天才承認確實向沈慧虹求才，對此，沈慧虹則表示，公務體系有相當多的人才，她也有許多朋友在各縣市政府服務，如果這些當初的善意，因為選舉而被操作，甚至變成抹黑，這都不是新竹市民所樂見。

她也強調，謠言的源頭仍然是高虹安與吳子嘉，但到現在這兩位從來沒有正面表達歉意，令人遺憾。