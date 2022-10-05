「能源轉型推動聯盟」今天公布「2022年縣市政府氣候與能源治理評比」結果報告，全台排名中台北市拿下第一名， 屏東縣則是非六都唯一進入A級、一舉拿下第二名的縣市，接下來第三、四、五名則由新北市、桃園市和高雄市。

其中，花蓮縣此次得到最佳進步獎、更是非六都第四名，另外今年評比首次納入離島縣市，金門縣在首次參與評比就拿到非六都第五名的成績，兩者皆值得鼓勵。此外，本次苗栗縣拒絕參與評比，因此排名與報告內容皆未列入苗栗縣的表現。

綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷指出，拿到六都第一名的台北市作為首都，擁有比其他縣市更充裕的預算，因此在氣候與能源治理目標及策略、淨零路徑擬定及相應的法規設計、潛力分析與資訊公開程度都是最完整的，然而在綠能發展上，無論是捲動不同類型發電者機制設計，或是實質上的綠能發展績效，相較於其他縣市都顯得較弱。

陳詩婷表示，拿到非六都第一名的屏東縣，近年來在推動再生能源上展現高度的積極與在地策略思考，包括以饋線找地、以不利耕作區、地層下陷區設置太陽能光電專區，以及發展沼氣、生質能等多元類型結合縣內產業型態來推動再生能源，並推動防災型微電網等等，都是因地制宜的作法。

綠色和平專案主任張皪心指出，節能減碳、淨零排放，已經是超越環保的議題，提升為城市競爭力與永續發展的必修課題。地方政府需要有權責充分的專責單位負責統籌因應氣候變遷的減碳與調適策略，並協調跨局處的合作。

陳詩婷呼籲各縣市首長候選人，即便過去氣候議題較少在縣市首長參選政見中佔有一席之地，但近年在氣候危機漸趨嚴峻、國際對淨零目標也有高度共識、再生能源需求持續增加之下，無論產業或一般民眾都對氣候、能源議題愈來愈重視，淨零也不再只是環保議題，而是與社會發展、民眾生存與生活品質習習相關的課題，地方政府作為承受氣候風險的第一線，更在臺灣邁向淨零的路上扮演關鍵角色，因此能轉盟期待各縣市首長候選人能積極提出氣候、能源相關政見，向選民展現做為身為未來縣市首長的決心和遠見。