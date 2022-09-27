在竹北市和新埔鎮交界的大享容器公司，3年前向環保局提出擴展環評計畫，附近居民擔心生活品質受影響進行抗爭並提告，縣府抗告後，台北高等行政法院26日再度裁定停止動工執行。

民進黨新竹縣長參選人周江杰表示，如果縣府再提抗告，他一定會到縣府前抗議。環保局表示尊重民眾意見，對台北高等行政法院的裁定結果，深表遺憾！

居民2019年8月向民代陳情後在大享容器前抗爭，質疑大享容器擴廠會造成環境衝擊，今年1月經委員會審查通過大享環評，居民組成自救會聲請停止執行獲准，縣府抗告，最高行政法院3月裁定，廢棄原裁定發回更裁，台北高等行政法院再次裁定停止執行。

主要是居民2月元宵假期發現，大享廠區施工砍伐樹木設圍籬，認是擴廠行為，到新竹地檢署按鈴控告大享違反環評法，非法施工。

大享稱是根據縣府核准項目施作箱涵工程，砍除公司私有地圍範種植的10多棵樹，將原有1至2米的河道做6米箱涵，以利排水，做安全圍籬維護公安，並非擴廠。

環保局指聲請人認定的擴廠行為，實際上是大享容器在枯水期於廠區內疏濬現有河道及整理枯枝雜木，施做預防淤積洪澇，擴廠工程並未實際動工，並無裁定理由所稱「立即影響公益及權利，難以回復」的損害情形。

環保局表示，大享容器2019年4月送擴展計畫案環境影響說明書，經各專業領域專家組成委員會，歷經2次專案小組、4次委員會針對環境影響充分討論與審查，大享容器逐一回覆並承諾，較現有法規更嚴格的排放標準處理。

縣府指出，如果大享容器後續開發、營運階段，未依環境影響說明書及承諾內容確切執行時，可依《環境影響評估法》處以罰鍰、限期改善，或命其停止開發行為等監督機制，並因有環評審查結論賦予公權力介入及監督，實際上在開發過程中，更能積極保障居民居住安全及健康等權益。