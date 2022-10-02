針對日前苗栗各級學校產業工會表達對教育環境感到憂心，提出7大教育政策訴求，國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘2日指出，未來擔任縣長，他將編足教育經費，並推動公文減量，同時將研議讓所有代理教師，都能享有現行「延聘」政策權益，享受完整聘期全年薪。

謝福弘說，自己年輕時也曾經擔任過數學老師，理解教育的探遠影響，但中央政府似乎只擔心學校的利益，教育部根本無心幫助老師，他針對本縣各級學校產業工會提出的7大教育政策深表認同與支持，並期盼當選縣長後一同攜手，全面提升苗栗的教育環境。

謝福弘指出，7大教育政策是苗栗教育產業人士對中央的沈重呼籲，但中央執政卻操控媒體忙於選舉鬥爭，對教育界期待的改革置若罔聞，因此他在擔任縣長後，針對教育經費編列除了將依規編足23％以上，並透明化教育施政計畫與經費使用。

在行政減量部分，也將推動公文減量，針對教師兼辦午餐、資訊、合作社等業務與兼任行政職務教師，評估再降低授課節數與增加學校專職行政人力；在代理教師權益保障部分，將研議讓所有代理教師皆能享有現行「延聘」政策之權益，享受完整聘期全年薪。

至於在辦理新進教師甄選部分，除了未來減班超額員額的管控之外，將落實各校員額數控管不得高於8％政策，讓更多優秀的教師能透過考試管道進入教育職場。

謝福弘說，他在9月初就已經針對特教支持部分發表過政策，他強調未來將會寬編與調整教育經費配置，逐年降低中小學「身心障礙特殊教育班」班級師生比。

另外在心評人員專職化部分，應兼顧特殊生權益保障，跟減輕特教教師兼任心評人員壓力，評估由縣府聘用1到2位專責臨床心理師協助心理評工作，並協助醫療院所增設兒童「心理評估」專責服務。