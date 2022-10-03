苗栗縣長徐耀昌為無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦站台，對此，民進黨籍參選人徐定禎3日提出質疑，他想要問國民黨與黨主席朱立倫，會不會黨紀處分徐耀昌、會不會打假球跟放生國民黨提名參選人謝福弘，要求國民黨向大眾解釋，不要排黑只做半套。

徐定禎說，國民黨以排黑條款為由，提名謝福弘本是端正選風的好事，然而擔任苗栗縣長的國民黨中常委徐耀昌，卻公然為脫黨參選縣長的鍾東錦站台，讓人質疑國民黨的排黑條款是不是已經改變。

徐定禎批評，看到徐耀昌為鍾東錦站台，國民黨縣黨部主委劉政鴻卻說徐耀昌是中常委，縣黨部權限無法開鍘，他也很想知道國民黨黨中央會不會以黨紀處分徐耀昌。徐耀昌支持鍾東錦已經違背國民黨黨紀，更坐實之前修改「鍾東錦條例」是開巧門、排黑做半套。

徐定禎表示，他真的很想問國民黨有沒有打假球，是不是想放生謝福弘。他說，選民期望看到政黨良性競爭，立場搖擺甚至謊話連篇的政治人物會被民意唾棄，鍾東錦既然被「排黑條款」排除，就證明此人背景連國民黨都無法接受，國民黨應該堅定以黨紀處分徐耀昌，否則國民黨作為大黨的顏面盡失，將來更不可能領導社會進步。