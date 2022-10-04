國民黨提名參選人謝福弘稱民進黨早就拋棄苗栗。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦競選團隊則稱徐定禎不要管太多。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長參選人、苗栗議長鍾東錦遭犯下傷害致死案，以及國民黨選情分裂有棄保效應，民進黨參選人徐定禎對此呼籲鄉親要「排黑棄藍保綠」，引起鍾東錦陣營與國民黨提名參選人謝福弘不滿，謝4日更指，民進黨早就拋棄苗栗，苗栗人不會支持綠營；鍾的陣營則稱徐定禎過度關心，要徐專心政見。

謝福弘表示，棄保效應都是謠傳，徐定禎說選民會因為藍營分裂，而全部支持綠軍，這根本是玩笑話，民進黨在前陣子竹竹併的議題，完全拋棄苗栗，把苗栗人丟開了，苗栗人怎麼可能接受民進黨。

謝福弘說，國民黨一直堅持排黑條款，所以才會提名謝福弘代表國民黨參選，沒有提名鍾東錦。黨中央大老與前總統馬英九近期也將密集前來苗栗輔選，表明落實排黑條款的決心。

鍾東錦競選團隊昨天也回應，鍾東錦遭指涉的案件是3、40年前陳年舊案，對手號稱人權律師，現在為了選舉，罔顧人權、惡意抹黑，讓人不敢恭維。

鍾東錦競總新聞發言人洪志彥今天則表示，今天不管藍營怎麼樣，都是國民黨的家務事，徐定禎不該隨便出來放話，而且縣長徐耀昌已經公開表態鍾東錦是最佳接班人，舉薦原因是因鍾東錦資歷、經歷都比其他人好，鍾東錦當選也是所有鄉親的期望。