國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘5日提出馬桶政策，他說，蹲式馬桶對長輩常常有負擔，因此他上任縣長，要針對40年以上老舊房屋，家中有75歲以上高齡者優先汰換為坐式馬桶，首先目標3000戶，讓長輩有方便輕鬆的如廁環境。

謝福弘說，台北市長參選人陳時中先前推出免治馬桶，引發廣大的批評，一般人因衛生不敢使用公廁免治馬桶，同時要耗費龐大維護成本，淪為華而不實的政策。他認為馬桶政策應該優先服務年長者，普及縣內老舊房屋的蹲式馬桶，逐漸汰換為坐式馬桶，同時搭配現有的無障礙環境補助，超前部署讓長輩有方便輕鬆的如廁環境。

謝福弘表示，這是對長照的投資，而非單純的福利支出，蹲式馬桶常有「蹲下去站不起來」、「對膝關節、髖關節負擔大」、「姿勢性低血壓造成腦部血液循環不足」，對於高齡者來說，蹲式馬桶常讓上廁所變成不便，遇到腿部受傷甚至無法自主上廁所，成為生活的一大難題。

他說，而且馬桶水佔家戶用水比重最大，舊式馬桶更換新式馬桶，平均每年省下37噸用水，百年旱災歷歷在目，從水利的角度來說，服務長輩又能省下寶貴的水資源。

所以他首先目標是3000戶更換坐式馬桶，針對40年以上老舊房屋，家中有75歲以上高齡者優先，以專案服務、單一窗口的模式，搭配無障礙環境改善，以坐代蹲讓長輩如廁更輕鬆。