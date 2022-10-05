饅頭是許多人早餐首選之一，也是新北市長侯友宜學生時期最美味的享受，他今（5）日發文介紹了一款用料澎湃、霸氣十足的饅頭。

侯友宜指出，在新北市，許多店家給人的印象就是料多實在，「而且一個比一個還有創意」，同時「新北嚴選美食店家」近日也剛出爐，其找出了不少藏在新北各巷弄角落的好店好物。

而回到今天的主食-饅頭，侯友宜表示他一定要告訴大家新北有很多好吃的饅頭早餐店，如以豆漿、饅頭、燒餅油條而遠近馳名的永和，其中式早餐店林立，「早就是不少人心目中的首選朝聖地」。

侯友宜也分享了一款市府同事所介紹、用料澎湃的板橋饅頭店。他介紹，該店饅頭夾蛋裡的油條酥脆不油膩，並且夾入豬肉排、火腿、起司、蛋，讓侯直呼「這饅頭超有料！」不只營養滿分，該店也成為粉絲打卡的美食愛店。

同時侯友宜也提到，回顧自己過去的求學歲月，早餐也常吃白饅頭配上一杯豆漿，「就能供應一早的活力來源，也是我學生時期最美味的享受」。