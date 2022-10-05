新北市三重日前發生警方將路過民眾誤認為通緝犯，將對方痛打一頓，受害者黃姓男子今與民代開記者會控訴新北市長侯友宜對此不聞不問，表示已不敢再住新北，對此，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李晏榕批，這是繼恩恩爸之後，第2個發表不敢住新北的受害者，認為台灣是高度講求自由、民主、法治、人權的國家，少數警察所犯下的暴力事件，已經重挫新北警察形象，侯友宜至今不聞不問，是一個市長該有的態度嗎？

李晏榕說，侯友宜是市長，也是台灣知名的警察，對於新北市的警察文化及名譽敗壞，竟然保持沉默，更令許多市民心生恐懼。李晏榕表示，無辜市民受到嚴重的暴力對待，侯市長應該代表市府出來向被害人跟社會道歉。

李晏榕痛斥，侯友宜面對提問，僅回答：「真的，同仁很辛苦，但是也會隨時做好檢討」，她說，警察作為人民的保母當然很辛苦，這是所有民眾都肯定的事實，但少數不肖員警當街粗暴痛打市民，完全跟大多數的警察很辛苦扯不上關係，侯友宜的噤聲，反而讓奉公執法的警察名聲蒙上陰影。

李晏榕說，台灣是講究人權的國家，所有刑事被告或嫌疑人都受有憲法揭示的正當法律程序的保障，不應該在偵查過程中被無故毆打，更何況是一位只是路過的無辜市民。

李晏榕說，根據知名媒體的調查，新北市的治安評比今年重跌至第17名，曾任警察的侯友宜市長應該感到羞愧。李晏榕說，侯友宜的安居樂業口號已經破功，她呼籲侯友宜正視新北的市政問題，不要再把心思放在選總統，一個連市民都保護不了的市長，如何有能力保護好國家安全？