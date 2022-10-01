國民黨新竹縣長參選人楊文科新豐鄉競選服務處1日正式成立，楊文科懇託鄉親支持他連任，並與代表國民黨參選的新豐在地議長張鎮榮、議員、村長、代表展現大團結氣勢。楊文科強調，過去近4年縣府在新豐鄉投入64.55億元建設，包含交通、教育、社福、農業和觀光等，許多計畫正如火如荼進行中，懇請鄉親讓國民黨參選人年底全壘打。

楊文科致詞時表示，縣府過去4年投入60多億元經費至新豐鄉，各項建設成果顯著，皆有賴議長、議員等人協助。他擔任縣長以來從未忘記鄉親的支持，5支箭和10大交通建設等大型建設都在新豐鄉，台61線連結台15線道路拓寬工程和台1線替代道路新闢工程都在火速進行中，也感謝新豐地方的全力協助。

楊文科再次懇託鄉親，這次縣長選舉有5個參選人，他戰戰兢兢地打拚，希望大家縣長投楊文科一票，同時讓國民黨提名的議員、鄉長、代表、村長候選人，年底選舉全壘打。

楊文科競選總部說明，因應新豐生活圈人口增加，縣府也協助非營利幼兒園與松林國小校舍增建。農業方面也辦理農路及水土保持季野溪整治工程、各社區農村再生計畫、協助農民辦理「3保1金」（農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休儲金）等。

競總指出，在楊文科3年多來努力下，成功抹去新豐鄉最毒海岸線惡名，將持續推動綠色海岸風景遊憩計畫，包含坡頭漁港改造、新竹縣海岸線水環境改善計畫、整修生態木棧道、景觀樓、導覽解說系統等設施、新豐濱海觀光軸線（紅毛港至鳳坑漁港段）觀光環境改善計畫、前瞻計畫坡頭村石滬海岸親水空間、鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施、串聯桃園和竹縣的雙新自行車道跨橋計畫等等。