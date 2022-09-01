台南2警遭明德外役監逃犯殺死的案件震驚全台，引起國人關注外役監逃犯，而刑事局8月25日公布2名花蓮自強外役監逃犯的全名與外觀特徵，其中通緝犯許亞倫於上月28日落網，另名康育豪仍在逃，根據掌握，康今年3月返家探親逾期未歸，逍遙在外期間，上月又再度於桃園犯下砍人重案，目前桃園警方正在追捕中。

明德外役監逃犯林信吾上月底於逃亡過程中，狠心殺害2名員警，引起國人重視外役監的制度疑慮，據此，刑事局於上月25日公布2名自花蓮自強外役監脫逃的通緝犯全名與外觀特徵，分別為許亞倫與康育豪，其中許男已於上月28日在苗栗落網，康仍在逃。

法務部矯正署自強外役監先前指出，康育豪今年25歲，外觀為濃眉、招風耳，因詐欺罪入獄，今年3月21日返家探視未歸，隔日新北地檢署隨即發布通緝令。但警方至今仍無所獲。

根據了解，康為天道盟太陽會成員之一，上月於桃園進行線上博弈下注時與在地的黑道勢力起衝突，康男等人涉嫌持刀砍傷1人並逃逸，警方目前已循線逮獲涉嫌砍人的幾名嫌疑犯，但康男仍在逃，桃園市警方目前已組成專案小組，全力追緝康男中。