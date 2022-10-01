中共8月在台灣周邊海、空域進行「聯合軍事行動」 ，演練聯合封鎖及常規導彈射擊演訓 。國防部業務報告指出，未來共軍機、艦進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島鄰接區海域活動，將漸趨常態化，國軍面臨挑戰更勝以往。

立法院外交及國防委員會下周一邀請國防部長邱國正進行業務報告，並備質詢；國防部已將書面報告書送抵立委辦公室。

報告指出，中共藉各國聚焦俄烏衝突期間，於印太地區積極提升國際影響力，持續擴大軍力投射範圍。8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍於我周邊海空域進行大規模「聯合軍事行動」，藉此驗證軍改成效、演練對台封鎖作戰行動。中共不斷增強第一島鏈內之海空軍事活動，除嚴重干擾國際海空航道安全，更暴露其軍事擴張野心，衝擊區域情勢。

報告進一步指出，因應日益嚴峻之敵情威脅與中共軍事挑釁，國軍致力聯合情監偵掌握，研判共軍可能行動。針對中共各項軍事舉措，國軍基於守土有責之使命，秉「備戰不求戰、應戰不避戰」原則保持應變警覺，並依威脅程度，適切提升戰備等級，增派兵力強化作戰應處，以維持我國對外航道暢通，並防範共軍由演轉戰之軍事威脅。

面對中共企圖以常態化灰色地帶侵擾、海空聯合軍演、導彈射擊、航道封鎖等準軍事行動，壓迫我海(空)域訓練空間、反應時間及測試我反封鎖能力，國軍以相對應在空(航)機、艦，使用廣播驅離、併航監控及岸置飛彈追蹤監視等多重複式反制手段積極應處，並運用情監偵系統於第一時間精準掌握中共導彈發射情資，研判航跡及落點，視威脅程度，採立即攔截或保持監控，確保我國土及關鍵設施安全。

根據報告，為強化執行戰備能力，國軍部隊以共軍圍臺實戰化「聯合軍事行動」威脅態樣為想定，整合三軍以聯戰訓練為架構，執行部隊戰備偵巡、海空聯合操演及作戰計畫演練，以提升三軍聯合戰力與反封鎖能力。