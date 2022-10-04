中國駐聯合國代表團網站消息，美東時間3日，中國常駐聯合國副代表戴兵在第77屆聯大五委常會開幕式上呼籲，會員國特別是會費大國應及時足額向聯合國繳費，以實際行動兌現承諾，保障聯合國正常開展工作並履行授權。

戴兵指出，在剛剛結束的聯大一般性辯論中，各國領導人強烈呼籲加強團結合作，攜手應對新冠疫情、糧食問題、氣候變化等全球性挑戰。堅持多邊主義是國際社會廣泛共識，加強聯合國作用符合會員國普遍期待。中方始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者和熱點問題的斡旋者。積極宣導和踐行真正的多邊主義，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。

戴兵強調，財政是聯合國治理的基礎和重要支柱。維護聯合國作用需要所有會員國都以負責任的態度履行各自應盡義務。當前聯合國財政狀況仍令人堪憂。

儘管廣大會員國一再呼籲，祕書長多次致函會員國表達關切，但個別主要會費大國仍然長期欠費，這是造成聯合國流動性危機的主要原因。中方一向積極履行對聯合國各項財政義務，已繳清今年會費。呼籲會員國特別是會費大國及時足額向聯合國繳費，以實際行動兌現承諾，保障聯合國正常開展工作並履行授權。

戴兵稱，本屆五委常會將審議多項重要議題。中方呼籲各方堅持廣泛協商，謀求合作共贏。方案計畫要始終堅持會員國主導地位，充分反映會員國利益與合理訴求。方協會的作用只應加強、不能削弱，各主要委員會要發揮應有作用。方案預算要保持合理規模，優先保障發展領域資源，不斷強化全面預算績效管理，切實節支增效，管好用好會員國的每一分錢，同時要嚴肅財政紀律，及時處理存在的問題。各機構、各部門應聚集核心職能，避免不必要的擴張和職能重疊，防止影響效率，更要避免造成浪費。

戴兵認為，關於試行年度預算，中方認為預算模式應當科學合理，切實有助於提高預算編制的準確性和穩定性，促進預算及方案的落實和績效。改革不能急於求成，中方支援深入評估年度預算改革試行期間的實際成效，充分對比年度預算和其他預算模式的優缺點，全面分析改革的其他潛在影響。

戴兵表示，審計委員會作為最重要的外部審計機構，要發揮其獨立監督職能。有關方面應認真汲取聯合國專案事務廳財務違規問題的教訓，有針對性採取措施，加強財務管理和監督問責，防止類似事件重演。關於建和融資問題，要釐清建和基金授權，加強對其管理和會員國的參與，要重視非洲國家在建和問題上的關切。聯合國還應繼續採取切實有效措施，增加開發中國家在祕書處職員中的代表性，以更大力度解決代表性不足國家的關切。

中方願一如既往本著建設性姿態參與本次會議各項討論和磋商，支持主席開展工作，同各方一道共同推動會議完成既定議程，實現預期目標。