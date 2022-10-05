基隆市議會5日上午進行基隆市政府112年年度預算審查，包括基隆塔、防空洞扇形廣場維管費720餘萬元，以及市政大樓監造費用250萬元，都經議會決議提大會討論，請基隆市長林右昌及跨局處主管共同說明。

市議會5日上午進行預算審查，基隆市府指出，豎梯及防空洞工程即將完工，因此綜發處依政策上任務分配，編列兩處相關的水電、保全及清潔、維護等費用，明年再視最終用途，是否營運、整包再另行討論。

市議員陳薇仲認為，基隆塔興建是都發處負責，去年又由文化局招商，但相關預算遭議會刪除，現在又將預算改由綜發處編列。她指出，基隆塔是自行營運或是招商都還在討論階段，因此建議預算提大會討論，請市長林右昌、都發處、文化局及綜發處共同說明。

另外，市府也在112年預算中編列500萬元預算，包括工程專業管理技術服務，以及新建工程規畫設計、監造費用。對此，市議員呂美玲認為，市政大樓連蓋都還沒開始蓋，前兩年便已在工程專業管理技術服務這個項目支出600萬元及250萬元，連同設計就花掉了2000萬元。她認為市府應說明清楚，這3年來究竟做了些什麼。

市府也表示，市政大樓相關工程於去年10月8日及今年1月6日召開評選委員會，後來受疫情影響，暫緩公開閱覽與招標說明會。市府強調預算逐年編列，今年度若未執行完畢會先匡列。呂美玲則認為，受疫情影響，市政大樓工程延宕，難道要廠商在接下來的2年內完工？要求整筆預算提交大會討論，由市府做更清楚的說明。