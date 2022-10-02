德國最大電力公司萊茵集團已同意斥資68億美元收購聯合愛迪生公司的綠能業務子公司。後者還表示將取消今年發行8.5億美元的新股計畫，與撤銷未來2年股本指引。愛迪生稱該交易能讓它更專注核心公用事業與紐約綠色能源轉型計畫。