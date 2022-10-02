德國萊茵集團將斥68億美元 收購愛迪生綠能業務子公司 22:362022/10/02 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國最大電力公司萊茵集團已同意斥資68億美元收購聯合愛迪生公司的綠能業務子公司。後者還表示將取消今年發行8.5億美元的新股計畫，與撤銷未來2年股本指引。愛迪生稱該交易能讓它更專注核心公用事業與紐約綠色能源轉型計畫。 台南聯合婚禮睽違9年回歸億載金城 黃偉哲見證53對新人步紅毯 促進友善共融 金門縣身障者權利公約聯合宣導活動成功 世界台灣商會聯合總會年會閉幕 賴清德：盼台商繼續跟政府打拚 #聯合 #愛迪生 #萊茵 #億美 #綠能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國防部首度鬆口坦承 共軍逾越海峽中線將趨常態化 14:232022/10/01 政治 與林秉宥、張嘉玲聯合競總成立 林佳龍籲用選票翻轉新北：讓新市長帶來新氣象 15:152022/10/02 政治 美國首場太平洋島國峰會 拜登宣布逾8億美元援助 06:542022/09/30 國際 巴拉圭籲台灣投資10億美元固邦誼 04:102022/09/30 國際大事 黃秀芳推綠能稅上看25億元 彰縣府：爭取過但財政部駁回 16:302022/09/30 生活 太陽光電設置量全台第一 黃偉哲：台南率先推動太陽光電屋頂 13:192022/09/30 政治 因應東亞情勢 日美韓時隔5年實施日本海聯合軍演 15:492022/09/29 國際 屏東縣辦理預售屋銷售聯合稽查 17:412022/09/29 區域情報-其他 許淑華國姓聯合競總成立 馬文君陪掃街拜票 18:272022/10/01 政治 《國際產業》獲日本補貼3.2億美元 美光：廣島廠將生產1β製程DRAM 15:112022/09/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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