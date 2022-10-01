為了讓聽障朋友溝通無障礙，主辦單位特別安排手語老師(右)於現場服務(于家麒攝)

活動中邀請在地身心障礙團體輪番上陣帶來精彩演出，炒熱現場氣氛(于家麒攝)

活動現場設有野餐區供民眾使用，讓親子共度周末午後美麗時光(于家麒攝)

金門縣政府每年均會辦理相關活動以宣導公約精神，提升社會大眾對於身心障礙議題之重視(于家麒攝)

各網絡單位進行設攤宣導，讓現場民眾可以更加了解身心障礙者及相關福利服務資源(于家麒攝)

為提升民眾對於國際身心障礙者權利公約與自立生活實務趨勢的了解，金門縣政府於今(1)日下午時假莒光共融公園遊戲場舉辦「多元共融-浯愛市集」身心障礙者權利公約宣導活動，讓地區民眾可以更加了解身心障礙者及相關福利服務資源之運用。

在活動開始前即有許多民眾紛紛熱情到場參與，現場除設有市集攤位、親子手作及身心障礙體驗遊戲外，亦設有野餐區供民眾席地野餐，主辦單位也邀請金門各機關到場設攤，以互動方式進行多元政令宣導。

金門縣長楊鎮浯由社會處董燊處長陪同出席活動，到場祝福的嘉賓還有金城鎮長李誠智、縣議員李養生、李應文及董森堡、社會處副處長李廣榮、金寧鄉公所秘書周金平、各社福團體代表及委員等嘉賓亦蒞臨活動現場一同共襄盛舉。

在表演舞台上除有大小朋友喜愛的氣球與魔術表演外，主辦單位更邀請在地身心障礙團體輪番上陣帶來精彩演出。另為炒熱現場氣氛，活動過程中亦添加了有獎徵答環節，促使民眾除了欣賞表演亦可與台上人員互動藉以瞭解本次活動主軸身心障礙者權利公約。

縣長楊鎮浯表示，強化身心障礙福利服務，保障並促進身障者的權益，是縣府一直不斷持續努力的方向。今年在金寧鄉成立了第一間專門服務精神障礙者的精神障礙會所，輔具中心在烈嶼、山外和金城亦都有新的服務據點，身障者可以有更多服務選擇，不會因障別限制影響。今年在金湖山外也增設一處家庭照顧者支持服務據點靜心休憩小築，促使身障者和照顧者都能獲得適切的照顧與服務。

縣府同時也更強調，一個完整的社福體系，應該是多元的、平權的、不受限的。今年天下雜誌評比金門是社福力第一名，未來金門將會是一個和諧、友善及多元的社會環境，從老到幼，皆能獲得適切的照顧與服務。

社會處長董燊也說明，身心障礙者權利公約（簡稱CRPD）為聯合國於2008年通過的人權公約，其明文規範所有關於身心障礙者的基本權利，包含尊重他人、尊重他人自己做的決定、不歧視、充分融入社會、尊重每個人不同之處，接受身心障礙者是人類多元性的一種、機會均等、無障礙、男女平等、尊重兒童，保障身心障礙兒童的權利等，因此縣府於每年度均會辦理相關活動以宣導公約精神，並提升社會大眾對於身心障礙議題之重視，進而促進社會大眾對於身心障礙者之包容與友善關懷。

今年是舉行身心障礙者權利公約聯合宣導活動的第八年，主辦單位特別將市集及野餐融入於本次活動之中，同時也加入親子手作、身心障礙體驗遊戲以及邀集各網絡單位進行設攤宣導，讓現場民眾可以更加了解身心障礙者及相關福利服務資源，期盼未來這樣「多元、共融、友善」的優良傳統能不斷延續下去。