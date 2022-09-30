民進黨立委蔡適應遭爆料，去年利用立委職權施壓國防部，賤賣新北市林口干城二村眷地，讓黑道及財團牟取暴利。蔡回應，是國民黨時代政策。國民黨立委洪孟楷今出示2016年內政部都計會會議紀錄打臉，直指是民進黨政府開巧門。

國民黨團總召曾銘宗說，該筆土地2016年11月30日國防部報院核定辦理標售，從2019年至2021年起招標5次流標，今年4月第6次公開標售，才以9億2680萬元標脫，都是在民進黨執政下；蔡適應遇事就硬坳、推國民黨，人格不足以擔任基隆市長

洪孟楷表示，馬政府時代認為公有土地只要國防部國有持分較多，開發主體應由國防部政治作戰局主導。

洪孟楷說，2016年10月8日內政部都市計畫委員會第884次會議，在副主委花敬群主持下，討論變更林口特定計畫區相關土地為都更地區案，更改開發主體為土地所有權人，也就是只要在該筆土地中有持分，無論大小都可主導開發，衍生如今以小吃大，以私人土地含括國防部土地等爭議。

洪孟楷表示，就是因為這場會議，該比干城二村眷地，才能在私人土地所有權人僅持有1／4土地下，可透過蔡適應協調，要求持有3／4土地的國防部一起做相關開發；蔡不要再推給國民黨，這是民進黨上任後做的會議，才有後續狀況，

洪孟楷也提到，2021年3月行政院即已表示眷改基金已經充足，要求相關單位不應再有任何土地開發販售，結果現在卻又再釋出，國防部林口這一筆是不是蔡適應施壓才被迫釋出？除林口外，還有沒有其他筆土地要釋出？

國民黨團書記長李德維補充，2021年3月行政院就要求國防部不要再處分眷地、營地，但同年8月蔡適應就開協調會推翻結論，蔡現在遭質疑，不要問A答B，把大家當傻子，不要每次遇到爭議就只想給國民黨。

基隆市議員張淵翔表示，該土地開發案，國防部公文說是依蔡適應辦公室會議結論辦理，證明蔡利用職權幫黑道，壓國防部將禁賣的土地賤賣；批蔡素型不良，假稱自己基隆高中畢業，還有假論文，辦公室助理也有黑道背景，不要一騙再騙。