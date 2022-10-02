9月21日，俄羅斯政府發布「部份動員令」，也就是徵召30萬名預備役人員之後，邊界就出現大量的逃亡潮，但最近幾天，進入鄰國的俄羅斯人減少了。

美聯社報導，在部分動員令下達後幾小時，前往國外的機票就在數小時內就售罄，此後不久，通往俄羅斯鄰國的邊境道路上，排起了長長的汽車隊伍，據英國情報部門的估計，截至星期二，已有超過 19萬4千人進入哈薩克、喬治亞和芬蘭。

然而，據這三個國家的官員稱，逃亡人數在周末已有所減少，目前原因尚不清楚，是否與俄羅斯在邊界地區設立臨時徵兵中心，或是禁止役期男子不得遠離邊境有關。

俄羅斯邊界管理者似乎消極處理車隊，每小時只通過8輛汽車，許多人在等待期間，路邊煮食充饑。(圖/美聯社)

芬蘭收緊了邊界，從本周末開始，禁止持有旅遊簽證的俄羅斯人入境，因此當天只有1,688名俄羅斯人進入。做為對比，周四的入境人數是5,262人，上周末每天有8,000多人。 .

據喬治亞內政部的報告，進入喬治亞的俄羅斯人也有所減少：周四周五兩天只有 6109人，而周三為9642人。

顯然，俄羅斯政府為了安撫民眾也做了一些努力，首先普丁承認，動員過程中出現了一些錯誤，有些不該被徵的對象，將會遣送回家；另一方面，被動員的新兵有較好的待遇和社會福利。

俄羅斯開始將禁止某些潛在的役兵，不許離開國境。他們在邊境檢查站設立了幾個徵兵辦公室，想出境的男子必須提供免役證明。