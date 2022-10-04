疾管署明年度（112）防疫預算845億元創史上新高，引發外界質疑。中央流行疫情指揮中心昨天晚間突發布新聞稿回應此事，今天下午再由發言人莊人祥親自說明，由於特別預算將在今年底用罄，明年預算回歸一般公務編列，整體而言，明年編列預算較今年減少98億元。

莊人祥指出，過去幾年主要的防疫經費是來自8400億元的特別預算，到今年底就會用光，預期明年還是有新冠肺炎疫情，因此需要做準備，針對疫苗、藥物、治療、防疫物資都有編列適當預算，總共845億元。

莊人祥進一步指出，今年（111）除了特別預算756億元之外，還有編在一般預算的187億元，總共是943億元，而明年則是編列845億元，事實上是減少了98億元。

指揮中心昨晚發布新聞稿表示，因明年度疫情無法預測，藥物、疫苗及物資等各項防疫整備工作仍須做最完善的準備，故依法編列預算分支計畫及相關會計用途科目，而無論是特別預算或一般公務預算，均經過立院審議與監督，並無防疫預算暴增情事。

另外針對外界質疑，指揮中心濫花防疫政策宣導費用、獨厚特定媒體，莊人祥強調「並沒有亂花錢養其他媒體」，指揮中心開設2年8個月以來，防疫政策宣導費用共花費7.9億元，其中1922防疫專線佔了6.55億元，直播記者會的字幕、手譯員等佔3956萬元，防疫大作戰影片約3000萬元，另外疫苗接種宣傳單張、接種意願書、小黃卡及貼紙約需6179萬元，各大平台的衛教宣導廣告約195萬元，以及系統建置費用170萬元。