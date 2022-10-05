直播》破5萬！本土＋54874例 新北單日確診增1.1萬

新冠疫情連續10天升溫！中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增5萬4874例本土個案，創下8月中這波BA.5疫情以來最高紀錄。以及新增55例境外移入，另確診個案中新增48例死亡。

指揮中心指出，今天的確診數創下8月中以來最高，和比上周三4萬8421例相比，增幅13%，是這波BA.5疫情以來新高峰。領藥數也跟著增加，指揮中心統計，昨天領藥次數達1萬106人份，再創8月中旬以來最高紀錄。

指揮中心公布，本土今天新增5萬4874例，個案分布縣市以新北市最多，共1萬1234例，其次為台中市7018例、台北市6351例、桃園市6028例、高雄市5179例、台南例3614例。

以及彰化縣新增2,777例，新竹縣1,495例，苗栗縣1,364例，屏東縣1,299例，新竹市1,274例，雲林縣1,232例，宜蘭縣1,219例，基隆市1,047例，嘉義縣902例，南投縣777例，花蓮縣737例，嘉義市554例，臺東縣447例，金門縣158例，澎湖縣145例，連江縣23例。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為28例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至10月1日，死亡日期介於6月15日至10月2日。

境外移入方面，指揮中心表示今日新增55例，為31例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(3例)，新加坡及大陸(各2例)，加拿大、越南及德國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至10月4日。