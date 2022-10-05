台灣少子化題嚴重，今年1月到8月僅約9萬名新生兒出生，但寵物登記數量卻近16萬隻，寵物增加數量較新生兒人數多7成8，現代人寧可養寵物也不生小孩，讓少子化問題雪上加霜，更形成嚴重的國安危機，PTT上許多網友搖頭嘆氣說，養小孩要耗費的金錢和心力太多了，還是養寵物容易一些。

根據內政部統計，2022年1到8月有9萬0001名新生兒出生，其中男生4萬6904人、女生4萬3097人。而根據農委會統計，今年1到8月家犬登記數為7萬3046隻，其中登記數最高的前3名為新北市（9603）、高雄市（9553）、台中市（8511）；同時間家貓登記數量為8萬6497隻，登記數最高前3名依序為台中市（14034）、新北市（12806）、高雄市（10379）。

2022年新生兒出生人數。（圖／翻攝自內政部）

按照上述的數據計算，2022年1到8月期間，家犬與家貓的登記數總共高達15萬9543隻，比起同期間出生的新生兒人數9萬人，足足多了78％，顯示現在的人寧可養毛孩也不願意生育小孩。

內政部和農委會的最新統計再度在PTT引發熱議，不少網友認為，養寵物比養小孩容易太多了，養小孩不但要花錢供應食衣住行育樂的費用，還要耗費很多心力教養，且還會擔心沒教好，會讓孩子長成壞人，「養狗不會養出不肖子」、「養小孩半年付出的心力，超過養貓狗一生！」另有網友也點出，現在很多人都把愛寵當作是自己的小孩來照顧，也常聽到有人會喊自己的寵物兒子或女兒。如此恐讓少子化的問題更嚴重。