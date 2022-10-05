藝人許明杰3日酒後在西門町遇到推銷芭樂的阿嬤，兩人當街起口角，事後許明杰還在IG開直播辱警，引發爭議，許明杰今日凌晨為自己的行為道歉，並宣布暫停演藝活動，網友表示，芭樂阿嬤賣的芭樂薄到可透光、熟到軟掉，價錢也是看心情隨便喊，不買還會情緒勒索說「你沒愛心、你沒良心」，還稱自己籃子裡的芭樂賣完就可以回家，不少人看她可憐買下所有的芭樂，沒多久阿嬤的芭樂籃又「滿血復活」，令人看傻眼。

原PO今（5）日於PTT八卦板指出，自己對西門町周邊很熟悉，芭樂阿嬤原本在捷運西門6號出口賣芭樂，後來轉移到錢櫃KTV前。他說6號出口有3個阿嬤，其中兩個都是賣口香糖，髮型分別為短髮及馬尾造型，另一個就是芭樂阿嬤，當中就以短髮賣口香糖的阿嬤最兇，在6號出口遇到短髮口香糖阿嬤，明明兩人距離相差很遠，不買會當場飆髒話，甚至是勾勾纏不放，要路過的民眾掏錢。

原PO表示，3個阿嬤當中就屬芭樂阿嬤看起來最可憐，但走近一看她籃子裡的芭樂才知道，芭樂切得超薄，「薄到透光且宇宙無敵熟到軟掉」，價錢也是看阿嬤的心情隨意賣，有時賣一包50元、100元，最讓他感到無奈的是，阿嬤賣一包50元，若拿100元給她找，她還會強迫買兩包，不買就情緒勒索說「你沒愛心、你沒良心」。

原PO還上傳一張照片，只見芭樂阿嬤坐在捷運椅子上，把鞋子脫掉、雙腳放在椅子上滑手機，令不少人看了也憤怒，「穿雨鞋坐捷運，附近肯定被臭死」、「這種人最討厭了，無賴、無公德心，又不注重衛生」。

另外，也有網友說，有次晚上在西門紅樓遇到芭樂阿嬤，阿嬤拜託他幫忙買剩下的兩包芭樂，這樣她就可以早點回家休息，他看阿嬤這麼辛苦，掏錢買剩下的芭樂，沒想到過沒多久，又看到阿嬤拿出一籃芭樂「整籃又裝滿原地滿血復活」，繼續跟其他路人推銷，他看傻眼說，「以後再也不相信路上販售愛心的人了」、「那個阿嬤是西門町有名的銷售詐欺」。