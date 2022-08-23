台南2警遭殺害震驚社會，也讓警方用槍時機問題再度浮上檯面。而就在9年前，北市萬華警分局員警張景義為了保護民眾，擊斃在西門町飆車逃逸的黎姓嫌犯，從此被訴訟糾纏長達6年，最後雖獲無罪，但仍賠了嫌犯家屬80萬元，讓人搖頭。
2013年七夕，張景義到西門町處理民眾報案，意外撞見飛車逃亡的黎姓竊賊，黎姓嫌犯自撞後，他立刻衝到前方拔槍喝令下車，未料黎男踩下油門往他衝了過來，考量後面擠滿了人潮，恐釀重大傷亡，張景義只好開槍，因此擊斃嫌犯。
張景義表示，他當下試圖打破輪胎讓車子停止，但其中一槍穿過擋風玻璃，打穿黎男腹部，從此面對的就是無盡的寫報告與跑法院，身心俱疲，雖然在2019年法院還他清白，判決無罪，但民事部分仍須賠償家屬80萬元。
張景義也感慨，若法令允許機藏員警預先使用警械警告嫌犯，2位學弟也不會丟掉性命，但實際上只能確定嫌犯有攜帶攻擊性武器，才能掏槍，他也質疑，制定法律的學者，大概連槍都沒碰過，不知道拔槍到開槍要耗時至少3秒，這期間若對方有攻擊意圖，員警幾乎反應不過來。
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