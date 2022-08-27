台南雙警命案爆發沒多久，學甲昨又發生1名男子持兩把菜刀攻擊派出所值班員警，所幸員警及時反應，連開13槍制伏該名男子，過程險象環生。一名騎機車路過的阿北，竟相當淡定地觀看這一切，監視器畫面曝光後，網虧他「地表最強」，到底知不知道發生什麼事？

台南再度發生警察遭攻擊事件，一名40歲男子疑因不滿員警對友人開單，走進宅港派出所佯裝休息，不料竟拿出兩把菜刀，對當時正在值班的警察作勢攻擊。

值班員警大吃一驚，趕緊跑出派出所，一邊勸說男子、一邊準備開槍，男子不為所動步步進逼，員警對空鳴槍後朝男子開了13槍，其中6槍打中，順利制伏嫌犯，有驚無險。

從現場曝光的監視器畫面發現，員警與歹徒對峙時，一名騎機車的阿北正巧路過，甚至一度停下來看發生什麼事，員警邊開槍還要邊勸說阿北「危險！快離開」，阿北才慢慢把車騎遠。

阿北的狀況外，成了整起社會事件中的另一亮點，「阿北也太猛了，他沒看到警察掏槍嗎」、「流彈不長眼，還停下來看咧」、「幸好沒事」、「警察真的危險，尤其坐值班台，你根本不知道誰會走進來」。