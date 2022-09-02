失聯移工意圖躲避查緝，竟然躲進悶熱難耐的化糞池內，還是被發現束手就擒。（台南專勤隊提供／李俊淇台南傳真）

非法移工經常在一早就要到工地上班，移民署台南專勤隊為了逮人，只能比他們更早起。昨（1）日清晨，移民署南台南市專勤隊會同勞工局強力掃蕩非法外來人口，趁著天還沒亮，30人就集結準備抓人，兵分3路前往轄內出租套房及資源回收場等鎖定目標處所執行查察行動，一舉查獲20名移工。

專勤隊長李建雄表示，清晨破曉之際，就派員前往鹽水郊區某出租套房外埋伏，一群人躲在草叢1個多小時，直到看到窗戶有人影開始走動才動手進入逮人，其中有2名原本酣睡中的失聯移工，驚醒發現已經被團團包圍，竟然異想天開把自己反鎖在廁所內，以為不會被發現，想不到隊員從口袋掏出10元硬幣，就輕而易舉開啟喇叭鎖，當場將11人帶回。

李接著說，另一組人馬則前往仁德區一處工地，2名失聯移工為了躲避追捕，竟躲進未完工的化糞池內，但仍是被隊員仔細搜查出來。此次行動共計查獲20名非法移工，另也追查出3名非法雇主及1名非法仲介。

移民署專勤隊表示，若是違法聘僱非法移工，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。