移民署查獲22名失聯移工（移民署提供）

專勤隊人員在移工宿舍查獲失聯移工。（移民署提供）

移民署北區事務大隊台北市專勤隊、海巡署等8月30日清晨兵分多路至台北市轄內移工宿舍等非法外來人口聚集熱點掃蕩，共計查獲22名外籍失聯移工，滯台非法打工2到3年，年齡從20多歲到40歲不等，其中還有1名遭新北地方檢察署發布通緝的竊盜犯，展現移民署查緝滯台非法外來人口決心。

受疫情影響，在台逾期居留之非法外來人口日益增加，隨著國際航班逐步恢復，移民署加強查處遣送滯臺逾期外籍人士。台北市專勤隊接獲民眾檢舉，至多處移工宿舍埋伏，逾期居留的越南籍失聯移工「阿好」剛從家門口出來，直接被專勤隊員逮個正著，專勤隊員更在協助「阿好」整理行李時直搗移工宿舍，突擊藏匿其中的多名失聯移工。

專勤隊表示，失聯移工聚集在萬華區、文山區共3處，其中1人向房東承租，再分租給同鄉，其中「阿好」的印尼籍室友「阿雅」她以為「阿好」是要外出，實際上「阿好」早已被逮，帶著專勤隊隊員進門，睡夢中還跟「阿好」道別，經隊員盤查後，發現「阿雅」竟然是竊盜通緝犯，直接被上銬逮捕。

台北市專勤隊呼籲，在台逾期的失聯移工應儘速出面主動投案，移民署各縣市專勤隊將持續受理外來人口自行到案，協助在台逾期外籍人士儘速返回母國，並鼓勵逾期外來人口主動投案，儘早返鄉。