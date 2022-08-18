移民署持續強力查緝失聯移工，中區事務大隊科技偵查隊結合海巡、警方及新竹縣專勤隊共組專案小組，15日在新竹縣新埔鎮查獲越南籍偷渡犯及毒品通緝犯各1名及21名失聯移工，展現執法決心。

專案小組調查發現，在新竹縣新埔鎮偏遠的一處某鐵皮屋，藏匿住有20多名越南籍失聯移工，他們以墓地、農田及魚池為掩護，且設有多台監視器以躲避查緝，其中更藏有通緝及偷渡對象，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

專案人員15日凌晨拂曉時分，以優勢人力進入內有10多間房間的鐵皮宿舍查處，20多名非法外來人口從睡夢中驚醒四處竄逃。

其中1名通緝犯為躲避查緝，不惜躍入魚池，載浮載沉之際，查緝幹員奮勇跳水將他一舉擒獲，全案共查獲偷渡及毒品通緝犯各1人及21名失聯移工。

移民署呼籲，在台逾期停（居）留外來人口，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關自行到案，提醒國人切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外來人口工作，違者將依違反就業服務法，處15萬元至75萬元罰鍰，5年內再違反更涉及刑責，將持續查處逾期停（居）留外來人口，以保障國人合法工作權益，維護社會治安。