新竹縣17日新增726例COVID-19本土確診案例，分別為352位男性和374女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下132位、65歲以上50位，確診者集中在18至64歲青壯年，約占70％。統計至8月16日為止，新竹縣今年累計確診人數12萬8512人。

新增726例地區分布為竹北市301例、竹東鎮112例、湖口鄉109例、新豐鄉72例、新埔鎮43例、關西鎮27例、芎林鄉20例、橫山鄉7例、寶山鄉20例、北埔鄉6例、峨眉鄉5例、尖石鄉2例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離920人、居家照護列管人數2190人。

竹縣衛生局統計，截至16日為止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率為93.3％、第2劑86.3％、第3劑69.9％、第4劑5.64％。65歲以上長者第1劑接種率為83.7％、第2劑80.1％、第3劑69.9％、第4劑26.5％。5至11歲兒童的第1劑接種率為77.9％、第2劑接種率為46.2％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率則為17.5％。

新竹縣各合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所接持續安排COVID-19各廠牌、各劑次疫苗接種服務，假日視情況開設社區接種站，方便家長攜帶孩子、或平日沒空的鄉親前往接種，請民眾多加利用。