苗栗縣12日新增確診人數726人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣12日新增新冠確診726例，據據衛生局統計，6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種狀況，自7月22日首日開打迄今，苗栗縣接種率14.6％；5─11歲兒童第2劑接種率44.5％。衛生局長張蕊仙提醒幼兒於幼兒園中集體活動與同儕接觸頻繁，且不易落實戴口罩，家長應積極為家中幼兒安排接種COVID-19疫苗。

衛生局提醒，2歲以下嬰幼兒由於年紀較小，需要較完整嚴謹的醫療資源協助，需請家長攜同小朋友前往鄰近的合約醫療院所評估接種。若幼兒曾感染過covid-19，應間隔滿3個月後再行接種。相關資訊可逕至衛生局全球資訊網查詢或洽詢幼兒疫苗合約院所電話預約。

縣長徐耀昌提醒，假日期間與三五好友或全家出遊，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，返家接觸長輩或幼兒前，應先徹底洗手、洗臉、換衣服，以避免將室外病毒帶回家中。上班前，如出現發燒等上呼吸道症狀，務必停止上班，儘速以家用快篩試劑進行篩檢，或儘速前往合約院所就診快篩，以確保自身及職場安全。