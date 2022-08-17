苗栗縣議長鍾東錦在苗栗市成立競選總部，預計19日晚間開幕。（李京昇攝）

鍾東錦競選總部開幕文宣。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦規畫出詳盡的政策白皮書。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長人選整合未果，苗栗縣議長鍾東錦投入選戰，積極在18鄉鎮市成立總選辦公室，其位於苗栗市民族路的競選總部「苗栗願景館」已籌備完成，預計19日晚間6點開幕，並將舉辦開幕聯歡晚會，同時邀請翁立友等歌手到場演出。

鍾東錦的競選總部選在「苗栗市民族路88號」，鄰近苗栗縣政府、苗栗縣警察局等公務機關，徐耀昌2屆參選縣長都選址此處，鍾也盼延續徐耀昌的聲勢，以風水寶地來參選縣長。

鍾東錦也規畫出縣政白皮書，以1大縣政主軸苗栗觀光科技新都心定調，將有國際慢城、國際慢漁、國際智慧城市3項國際發展；苗北科技區、苗中城心區、苗南產創區、苗西綠能區、苗東觀光休閒金三角等5個特色區塊；以及13縣市聯合跨域治理、17大亮點願景計畫、18鄉鎮市特色發展以及10大願景目標等政見。

鍾東錦競選團隊指出，這次特地將競選總部規畫成為苗栗願景館，並將利用周邊空地，安排「鯨樂園」親子遊憩活動，同時安排19、20日舉辦開幕活動，邀請翁立友、蔡佳麟、蔡芸芸、芒果公主喬幼、MH舞蹈工作室、小斌等藝人歌手團體演出，期盼透過不同方式開幕並邀親一起前往同樂。

鍾東錦表示，選賢與能是一件快樂的事，所有參選人都應該公開拿出政見、端出牛肉，讓鄉親充分了解後，投票選出最有能力帶領苗栗往前邁進的領航者，而不應該是在背後放話、影射汙衊，因此他從一開始就選擇以坦承的態度面對鄉親，並獲得大多數民眾的認同，如今再登記參選前夕，他不但將提前發布未來10年的政見規劃，更透過苗栗願景館開幕與鯨樂園活動，營造出一個幸福快樂、錦繡願景的生活情境。

鍾東錦指出，競選總部尚未成立之前，剛好是暑假期間，加上近年來少子女化與老人化社會趨勢，必須更加重視休閒運動、健康養生的觀念，因此先把總部空間作為願景館的方式使用，這個想法才跟大家分享，馬上就獲得熱烈支持，還有許多廣場舞、社區舞蹈團、歌唱班，甚至藝人朋友都表示願意前往協助演出，由於表演活動報名太過踴躍，時間也從原本的1個晚會，增加成為連續2天的活動。