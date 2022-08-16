新竹市16日新增556例確診個案，今年以來累積9萬3717例，居家照護者有3646人，居家隔離1030人；衛生局表示，指揮中心再放寬返國民眾居家檢疫3＋4隔離規定，9月1日起後4天之自主防疫檢疫處所由原「1人1戶」調整為「1人1室」，並放寬自主防疫期間地點異動申請作業。

衛生局說明，入境檢疫新規定仍為3天居家檢疫及4天自主防疫，前3天居家檢疫處所需為「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」，後4天自主防疫檢疫處所則放寬為1人1室；且由居家檢疫處所返回自主防疫，無需再向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

市府也強調，新冠疫情變化快速，民眾應接種疫苗以產生足夠保護力，尤其免疫力較脆弱的嬰幼兒及兒童更應盡速完整接種疫苗。

目前滿6個月至5歲嬰幼兒可接種「莫德納嬰幼兒劑型疫苗」，完整接種需於4至8周內打滿2劑；相對尚未開放接種的BNT嬰幼兒疫苗完整接種需打3劑，且1至3劑間隔期達11周時間，莫德納疫苗可較快取得完整保護力，且其效果和安全性亦經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）評估認可，請家長安心。