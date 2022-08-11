嘉義縣出現今年首例登革熱境外移入病例，已針對女大生居家檢疫處所半徑50公尺，進行孳生源清除、化學防治和鄰里居民衛教。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣出現今年首例登革熱境外移入病例，1名就讀北部某科技大學女學生，8月1日自越南入境，在水上鄉親戚家一人一戶居家檢疫時發病，因女大生自述在越南曾被蚊子咬，昨確診為登革熱，衛生局已針對居家檢疫處所半徑50公尺，進行孳生源清除及化學防治。

衛生局指出，該確診案例為越南籍女性28歲，為北部某科技大學學生，7月2日返回越南胡志明市探親，8月1日入境至水上鄉親戚家執行一人一戶居家檢疫，3日出現發燒、喘、畏寒、全身倦怠等症狀，經新冠肺炎PCR採檢為陰性，因女大生自述在越南曾被蚊子叮咬， 8日透過血清採檢送驗，昨確診為登革熱。

衛生局長趙紋華表示，因該個案可感染期在嘉義縣，衛生局已針對個案居住處所周圍環境100公尺進行病媒蚊密度調查、室內外孳生源清除及化學噴藥等防治工作，並加強監測個案住處50公尺附近家戶鄰居衛教，呼籲如出現發燒等症狀儘速就醫採檢，衛生局也將加強監控，嚴防疫情蔓延擴散。

目前台灣累計已有15起境外移入登革熱確診病例，並以東南亞地區居多，尤其是越南，衛生局提醒，自該地區返國民眾，一旦有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利衛生單位及時採取防治措施。

嘉義縣長翁章梁也提醒，目前為登革熱病媒蚊活躍期，加上近日多雨，民眾應多加注意居家環境衛生，確實做好「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視周圍環境、「倒」置不用的容器、「清」除廢棄容器及「刷」洗容器內壁清除蟲卵；出門時宜穿著淺色長袖衣褲，身體皮膚裸露處塗抹防蚊液、膏，避免蚊蟲叮咬，以降低感染風險。