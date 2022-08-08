配合中元節的到來，民眾將會購買多種食品祭拜祖先與好兄弟，高雄市政府衛生局為了保障民眾祭拜食品的安全，衛生局至轄內賣場、超市、傳統市場、烘焙業等場所，抽驗中元節應節及祭祀食品，總共抽驗74件，檢驗結果皆與規定相符。

衛生局抽驗中元節應節及祭祀食品包含，糖果、餅乾、水果乾等20件休閒食品、糕粿類16件、素食產品12件、豆製品10件、水產加工品6件、米血糕5件及肉類加工製品，肉乾、香腸、臘肉等5件，共計抽驗74件，並依檢體類別分別檢驗防腐劑、殺菌劑、著色劑、甲醛、動物性成分、植物性成分及保色劑等項，檢驗結果皆與規定相符。

衛生局呼籲消費者在購買中元節應節及祭祀食品時，應視需求適量購買，選購時儘量挑選衛生可靠和信譽良好廠商製售之食品，並注意產品包裝完整性及標示資訊，祭拜後之祭祀食品應妥善保存在乾燥陰涼處，食用前予以充分加熱並儘速食用完畢，以降低因孳生微生物致食品中毒之可能，讓中元佳節吃的安心又衛生。