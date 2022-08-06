南投縣今天新增新冠肺炎本土確診326例，累計至8月5日總確診人數為7萬5150例。南投縣衛生局長陳南松呼籲，確診者在居家隔離7天期滿後，仍須遵守自主健康管理7天等規定，「防疫做得好，病毒不來找」。

南投縣衛生局表示，中央流行疫情指揮中心今天公布南投新增確診人數為326例，統計截至8月5日累計總確診人數為7萬5150例、居家隔離人數993例；今天解除隔離人數334例、居家照護人數2251例，而中、重度人數累計有754人。

南投縣衛生局指出，中央今天公布南投縣無死亡人數，累計死亡人數計262人；而5日所公布的新增中、重症有8人，其中，重症計1人、中症7人；接種疫苗狀況分別是，未接種劑疫苗有4人、接種1劑疫苗有1人、接種2劑疫苗有1人，接種3劑疫苗有2人；其中，7人有潛在疾病史，1人未有疾病史。

陳南松表示，確診者7天居家隔離期滿後，請仍須遵守後面7天自主健康管理規定，提醒民眾維持手部衛生，注意儘量不要用手觸摸眼睛、鼻子及嘴巴，手部接觸到呼吸 道分泌物時，請用肥皂澈底洗手。

衛生局提醒，自主健康管理期間仍需注意自我健康狀況及活動史，外出時須遵守全程正確佩戴口罩，並避免出入公共場所無法保持社交距離或近距離接觸不特定人之場所，並禁止與他人從事近距離或群聚型活動，包括聚餐、聚會及公眾集會等活動。