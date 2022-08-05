研華(2395)周五公布2022年七月份合併營收達新台幣59.68億元，年增22.69%、月減7.24%，創下歷史第三高，僅次於今年3、6月。累計研華前七月合併營收達389.12億元，年增20.71%。

七月份營收以區域別來看，以歐洲、北美及新興市場最為強勁，年對年分別成長40%、24%及50%，其中歐洲單月營收創歷史最佳成績；然大陸市場因客戶庫存調整表現疲弱，年對年小幅衰退。事業群表現而言，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)、嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及物聯雲暨影像科技事業群(ICVG，Industrial Could & Video Group，前身為CIoT)表現最佳，分別較去年同期大幅成長62%、30%及15%。

累計一至七月營收方面，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長35%、28%及42%。各事業群表現方面，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長62%及39%。嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)亦有不錯的表現，較去年同期成長逾兩成。

接單方面，七月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.05，累計一至七月BB Ratio為1.23。