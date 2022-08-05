中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增5例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，年齡分別為1歲、3歲、5歲、7歲、9歲，其中1名5歲男童在收治住院隔日出現低血壓、休克，目前仍在加護病房治療中。截至目前，國內共累計151例兒童重症個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日國內共新增98例中重症個案，其中中症51例、重症47例，包含5例兒童MIS-C個案，年齡分別為1歲、3歲、5歲、7歲、9歲。

其中1名1歲女童，7月2日確診新冠肺炎，7月29日出現發燒等疑似症狀，8月2日至急診檢出結膜炎、草莓舌，診斷為MIS-C， 目前在一般病房住院中；3歲女則有過敏性鼻炎病史，6月19日確診新冠肺炎，7月30日出現發燒等疑似症狀，8月1日於急診檢查，發現冠狀動脈擴大，診斷為MIS-C，仍在一般病房住院中；

5歲男童在7月4日確診新冠肺炎，7月30日出現發燒、皮疹等，8月2日到急診，因血壓偏低、發炎指數升高，疑似MIS-C而住院，隔日出現低血壓、休克，轉入加護病房，使用免疫球蛋白、升壓劑治療中；

另1名7歲女童在5月28日1劑輝瑞／BNT疫苗，6月8日確診新冠肺炎，7月13日開始陸續發燒、頸部淋巴結腫，7月15日到急診就醫，因疑似MIS-C住院，住院後檢查發現冠狀動脈擴大，使用免疫球蛋白等治療後，於7月20日病況好轉出院；

9歲女童則在5月23日確診新冠肺炎，7月29日起陸續發燒、腹瀉、腹痛等，8月2日就醫，因疑似腸胃炎併脫水住院，住院後症狀持續，且出現紅疹，懷疑為MIS-C，目前在一般病房治療中。

截至目前，國內共累計151例兒童重症個案，其中84例MIS-C，死亡則維持25例。羅一鈞表示，84例MIS-C個案中，5歲以下幼兒共50例，佔6成，6歲以上則又34例，佔4成。5歲以下幼兒比預期多，國外的分佈為稍微大一點的小孩，從5、6歲到12歲之間，不過我們的干擾因子是因為5歲以上兒童接種的時間較早，最近才剛開始接種幼兒疫苗，因此近期才會有5歲以下兒童增多的趨勢。

羅一鈞提醒，下波疫情來的時候，還沒接種的幼兒後續容易有MIS-C發生，若幼兒染疫情形增加，MIS-C個案飆破百例也是有可能。目前84例個案中，有13人接種疫苗，其餘都是未接種疫苗的小孩，提醒家長儘速讓兒童接種。