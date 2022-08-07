正值酷暑盛夏熱高溫下，身體水分很容易流失！南投縣衛生局長陳南松說，為監測縣內加水站水質衛生，上半年度抽驗41件加水站水質，其中4件微生物檢驗與規定不符，複驗有2處加水站未落實紀錄備查，未符合規定，除依法開罰並令暫停供水；業者經改善後再驗已合格，但提醒民眾盛裝水不可生飲。

衛生局指出，民眾平時就要養成多喝水，才能避免中暑保持健康，但坊間加水站的水質安全嗎？加水站所販售的盛裝水，水源有地下水或自來水，但都是生水，必須經煮沸後始能飲用。縣府訂有加水站自治管理條例，規範業者應依規定於加水站明顯處張貼「應煮沸 勿生飲」標示。

衛生局表示，針對加水站的水質抽驗，檢驗項目包括微生物中的大腸桿菌群、綠膿桿菌、糞便性鏈球菌及重金屬等，檢驗結果重金屬部分均符合規定；微生物檢驗有4件與規定不符，查無加水站貯水槽與加水槍維護及離子交換樹脂或逆滲透過濾膜處理更換相關紀錄等。

陳南松說，衛生局立馬進行相關輔導及限期改善，並於日前完成複驗。複驗結果尚有2處加水站未落實紀錄備查，故無法提供相關紀錄未符合規定，依違反南投縣加水站自治管理條例規定處新台幣5000元罰鍰，違規業者經輔導後，已針對老舊加水站設施進行改善，再次水質送驗已合格。

衛生局呼籲，業者應善盡管理人責任，定期進行水質檢測及管路濾材設備的查檢維護。並提醒民眾加水站所購買的盛裝水，不可生飲使用；還是要經過煮沸後才食用，炎炎夏日、喝水消暑，以確保維護身體健康。