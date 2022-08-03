治平高中王世杰參加全中運高男組田徑鏈球賽強勢奪金。（治平高中提供／蔡明亘桃園傳真）

今年全國中等學校運動會7月底在花蓮圓滿落幕，桃園市治平高中榮獲5金、4銀、2銅，創下該校歷年最佳成績，其中最吸睛選手為高三的徐苡絜，僅第3次挑戰3000公尺障礙賽，就破大會紀錄奪金。從小開始練田徑的她，訓練時自我要求高，首次奪下雙金非常興奮，畢業後也將繼續在體育領域挑戰自我。

徐苡絜7月在全中運高女組田徑3000公尺障礙賽，以10：36.19的成績改寫大會紀錄奪下金牌，另參加田徑1500公尺也奪得冠軍。談及備賽心境，她分享，訓練時自我要求極高，稍微表現不佳就會觸動敏感的心情，甚至會對自己發脾氣，但只要到戶外踏青，壓力就會一消而散，也因為一次次自我砥礪，讓長跑成績逐漸進步。

第3次挑戰3000公尺障礙賽就奪金，徐苡絜開心表示，這是她首次參加比賽獲得雙金，也是第一次如此接近全國紀錄，感謝家人平時的支持，為她做好飲食控制，讓她無後顧之憂，未來畢業後將繼續在田徑領域衝刺，挑戰自己的極限。

另參加高男組田徑鏈球賽的王世杰，擲出61.3公尺的好成績強勢奪金，他透露，賽前狀態非常好，但也因過度亢奮不小心亂了陣腳，所幸在賽場上慢慢調適心態冷靜下來，獲得金牌為高中生活畫下完美句點，期許自己進入大學後，以前進亞運為目標，持續打破自我紀錄。

治平高中表示，面臨少子化現況，校方長期挹注體育班獎助學金、愛心便當等資源，年初也完成體育場的整建，造就後續體育競技成績，期盼學生能無後顧之憂全力衝刺自我專長。