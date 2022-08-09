台南市衛生局今天啟動COVID-19疫苗接種巡迴服務，首站到左鎮區北極殿。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市65歲以上長者COVID-19疫苗第1、2劑涵蓋率達8成以上，第3、4劑涵蓋率分別為69.72％及22.84％，為服務長者接種追加劑，台南市衛生局今天啟動接種巡迴服務，首站到左鎮北極殿。衛生局長許以霖說，首日42名長者完成第3、4劑接種，10日至12日將前往大內、楠西、南化、北門和七股區服務長者。

許以霖說，因為偏鄉長者移動不便，衛生局前進社區協助他們接種，日前先由當地衛生所以電話邀約符合第3、4劑接種資格長者，或免疫不全、免疫力低下的市民到場，且為減少接種疫苗後的副作用或不適，以提供Novavax疫苗為主、莫德納疫苗為輔，首站來到左鎮區北極殿，一上午有42名長者完成接種。

許以霖在現場除了協助評估民眾身體狀況，也關懷長者日前未能接種追加劑的原因，多數長者都表示，因為不熟悉「台南打疫苗」預約系統操作，或不清楚如何透過網路預約、未接收接種第3、第4劑疫苗資格相關資訊，因此才沒有接種第3、第4劑。

他說，衛生所將持續以電話聯繫長者於設站時前往接種，協助提升市民追加劑涵蓋率，降低日後因逐步放寬邊境防疫措施，導致確診者感染後重症或死亡風險。衛生所團隊今也前往3位行動不便長輩家中接種，許以霖說，若市民臥床而不良於行，可連絡衛生所，由衛生所人員評估是否適合接種後，提供到宅接種服務。

衛生局說，10日上午9時30分至11時將前進大內環湖社區、11日上午9時30分至10時30分於楠西區照興里玉元宮、上午10時30分至11時30分密枝里關懷據點、下午2時30分至3時30分於南化區關山里活動中心、12日上午9時30分至10時20分於北門區錦湖關懷據點、10時30分至11時10分於雙春漁民活動中心、下午2時至3時於七股區樹林里活動中心。