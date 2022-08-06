新竹縣衛生局呼籲符合資格的民眾施打第2劑追加劑。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣6日新增621例COVID-19本土確診案例，分別為313名男性和308名女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下134人、65歲以上42人，多數集中在18到64歲青壯年，約占67％。統計至8月5日，新竹縣今年累計確診人數12萬1348人。

新增621例地區分布為竹北市295例、竹東鎮84例、湖口鄉89例、新豐鄉73例、新埔鎮30例、關西鎮17例、芎林鄉10例、橫山4例、寶山鄉9例、北埔鄉3、峨眉鄉3例、尖石鄉3例、五峰鄉1例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離839人、居家照護列管人數2542人。

由於社區陸續出現Omicron變異株BA.4／BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險提升，竹縣衛生局呼籲，年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗的民眾，請儘速完成建議接種劑次。

衛生局表示，目前已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者，以及醫事、機場港埠、居家檢疫、航空機組員等相關工作人員等對象，評估自身風險及意願接種第2次追加劑。其中65歲以上長者感染後導致重症的風險高，呼籲應盡速接種，以提升保護力。