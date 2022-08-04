陳南松籲請尚未完全接種COVID-19的民眾，盡速完成COVID-19疫苗接種。(南投縣政府提供)

中央流行疫情指揮中心，今天公布南投縣新增確診人數409例，截至3日累計確診人數7萬4365例，居家隔離人數1040例；今日解除隔離人數272例，居家照護人數2218例。衛生局長陳南松呼籲，尚未完全接種COVID-19的民眾，盡速完成COVID-19疫苗接種，

衛生局說，今天中央公布南投死亡人數新增4人，累計死亡人數計262人。今天公布死亡個案年齡分布90-99歲計1人，80-89歲計1人，60-69歲計1人，40-49歲1人，4人均有慢性疾病史，疫苗接種狀況為接種1劑計1人，接種3劑計3人。

衛生局表示，昨日中央公布南投縣中、重症計6人，其中重症計1人，中症計5人。累計中、重度人數計739人。疫苗接種狀況，已接種4劑疫苗有1人，接種2劑疫苗有1人，未接種疫苗有4人，其中5人有潛在疾病史，1人未有疾病史。

陳南松強調，民眾應儘速完成疫苗接種，疫苗接種是避免COVID-19感染及降低因感染造成之重症、住院或死亡風險最有效的方法；籲請尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種。並落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，積極配合各項防疫措施，保護自身及親友健康。