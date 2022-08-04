蔡培慧現場教小朋友DIY以寶特瓶、竹竿等易取得物當浮具示範救人。(陳世宗攝)

蔡培慧現場教小朋友DIY以寶特瓶、竹竿等易取得物當浮具示範救人。(陳世宗攝)

防溺教育一起學、奪命水鬼不會來 蔡培慧宣導防溺自救

入夏以來，各地溺水事件頻傳！南投縣長參選人蔡培慧為加強地方生命教育觀念，今天與中華民國水適能協會、草屯活水游泳池聯合舉辦游泳自救公益課程；希望透過強化水域安全教育，宣導防溺自救護一生的重要性。蔡培慧說，南投雖地處內陸，但縣內野溪非常多，希透過強化水域安全教育，宣導防溺自救護一生的重要性。

根據內政部消防署統計，每年暑假期間是「戲水事故」高峰，平均每年有超過20人喪命，2019年有統計數字以來戲水事故最多的一年，總計有108人溺水，其中37人身亡。

蔡培慧表示，戲水事故意外最常發生在近海及溪河水域，遠遠超過游泳池事故率，南投雖然地處內陸，但縣內的野溪非常多，所處的地點也很偏僻，一旦遭遇意外，現場往往沒有執勤救生員能予以及時救援，令人十分擔憂。

南投縣的校內游泳池很少，根據2018年體育署統計，國內各縣市學校游泳池比率，南投縣僅多過新竹縣、澎湖縣及連江縣，居全國末段班。縣內學校分布四散，體育署也有補助中小學的校外游泳課程門票及交通補助，但經常因為課程時段無法配合或交通不便，學生的游泳課經常被犧牲。

蔡培慧強調，她當選縣長後，會儘速盤點縣內校園泳池及協調公民營游泳機構合作，讓縣內的孩子們從小就能培養水域活動的能力。

今天水適能訓練協會台中分會的會長黃思皓，於現場解說防溺教育與水域安全的基本常識，現場還教導小朋友DIY拋繩，並以寶特瓶、竹竿等易取得物當浮具示範救人，許多家長跟學童都表示非常實用。

愛好戶外運動的草屯鎮長參選人曾煌棊說，身為三寶爸爸，但目前縣內只有竹山國小及中寮國小有游泳池，中寮國小游泳池甚至已經填土不再使用了。因疫情關係，學校大幅減少甚至取消游泳課程，各公私立游池的招生也明顯減少，未來能夠在草屯鎮投入更多資源強化全面救生訓練。