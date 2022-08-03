蔣萬安一改溫和形象，向對岸強硬喊話！美國眾議院議長裴洛西昨(2日)晚訪台，過夜加參訪行程引發共機侵擾台海中線，陸方並祭出禁止台灣多項產品進口等商業制裁手段；對此，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今(3日)在臉書發文，呼籲中共停止「商攻武嚇」，堅定喊出「懸崖勒馬，停止過激反應」。

蔣萬安在裴洛西將搭機離台前發文表示：「裴洛西議長昨晚率團抵達台灣，透過此次訪問，實踐她對於民主自由的承諾，我要再次表達肯定之意。但同時我們也看到對岸連日來『商攻武嚇』，甚至揚言展開針對性的軍事行動。我要再次強調，中華民國是主權獨立的國家，中共不該阻擋我們進行國際交流。台灣人民希望的是和平、繁榮，不是霸凌與戰爭。」

「我要堅定的呼籲中共懸崖勒馬，停止過激反應，這樣對兩岸交流沒有任何幫助。民進黨政府也應該真誠的依循中華民國憲法，好好處理兩岸關係，盡快讓雙方找到能夠對話的基礎。針對經濟制裁，政府必需協助我們的廠商、農漁民找到出路，別讓政治紛爭影響到民眾的生計。也希望所有的國人和我一起給予承受極大壓力的國軍最大的支持。」

「期盼裴洛西議長此次來訪後，能更加瞭解兩岸關係，以及美國對台灣的重要性，並發揮她的影響力，在美國國會加速推動台美雙邊貿易協定BTA的實質合作，以及敦促美國行政部門能夠對於台海和平繁榮，塑造一個更加有利的環境。」蔣萬安並標註「#呼籲對岸停止過激反應、#感謝國軍維護區域和平穩定、#加速推動台美貿易實質合作」。

網友表示，「兩岸應共同維護區域和平，才是人民之福」、「裴洛西議長應該參觀中正紀念堂，中華民國與美國在二戰並肩作戰，艾森豪總統也曾經來過中華民國台北市，與蔣中正總統見面。蔣中正先生是對抗日本軍國主義與共產主義的世界英雄！」、「沒錯，要理性，不給詐騙黨當剎車皮」、「沒有烽火連天，就是台灣好人的大福氣」、「經濟制裁受傷最大的是人民，執政者當然無感，因為他們是政治最大的利益者」。