裴洛西來台，台海戰雲密佈？美國眾議院議長裴洛西昨(2日)晚抵台，過夜加參訪的行程牽動台海敏感神經，不少人擔憂共軍侵台的可能性。前立委蔡正元今(3日)在《大新聞大爆卦》節目指出，「解放軍並不像俄羅斯在烏克蘭邊境的演習，連補給線都進入演習模式」；共軍航母仍須5年時間演練，中共最高領導人也以「維穩」為要務，所以暫時不必擔心武力犯台。

「(中共)出招等到它的情緒紓解完，就會平靜下來。」蔡正元說，「主要原因是，大陸政府現在主要的主軸是要『維穩』；維穩使得權力接班的秩序順暢，內部的問題包括封控、Covid-19等問題先解決，而且希望能達成5.5%的經濟成長率，再加上他們的軍隊都還在建軍過程，建軍尚未完成！所以解放軍不會進入作戰模式。」

蔡正元指出，「我跟大家解釋什麼叫作『建軍尚未完成』：雖然說它有遼寧艦、山東艦、福建艦，可是你要注意到，一個航空母艦的艦隊，沒有在那邊磨啊、演習的，弄個5年10年的話，要進入一個團隊的作戰能量，基本上還很困難！我很客觀地講，美國那些航空母艦都是磨了很久才有點樣，如福特號，磨了那麼久還在出問題。」

「現在遼寧號都是新手嘛，我們說新手開車，它是新手開艦。」蔡正元說，「那一樣山東艦也都新手啊，所以它的作戰能量，也就是讓這艘航空母艦發揮強大戰力的時候，還要很多的演練，它目前還不成熟啊。就像我們男孩子去當兵，第一次拿起自動步槍，沒有半年那個槍使不好的！」

蔡正元指出，「現在大陸是空軍、火箭軍比較成熟，它的海軍還是在磨練當中，還沒有到達充分利用它的戰力的程度，所以這個時候，它沒有理由去發動任何戰爭啊！中共最高層的領導人，腦子是比誰都冷靜，他不會像趙立堅一樣，一下把調子拉那麼高。所以目前還在演習，我評估沒有個5年，應該還沒辦法到達那種狀況。」

「昨天那場戲，大陸是大失分，美國得分，裴洛西回國變成抗中英雄。」蔡正元強調，「不是說『拭目以待』嗎？接下來就是發現解放軍真的坐著不管，大陸政府為了安撫網民失落的情緒，就開始六團塊的演習，但這個演習大家也不用太擔心啦！為什麼？因為那個演習跟俄羅斯在烏克蘭邊境的演習，狀況跟模式不一樣；因為俄羅斯在演習的時候，連後面的補給線都做好啦！那就表示他要長期跟你打啦；可是解放軍的六團塊演習，並沒有連補給線都進入演習模式，所以基本上就是很平常的軍事演習，3天演習完了就回家去休息一下，還沒有到作戰模式，所以大家不用為這個去擔心。」